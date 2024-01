Agosto 1807: botte tra fantini e vince un macellaio

E’ restata alla memoria di molti del tempo la mossa del 16 agosto 1807, tanto che le Contrade escono ed entrano un gran numero di volte: quando finalmente si parte scatta in testa la Torre, ma al primo San Martino passa a condurre il Nicchio. Poi al secondo giro le posizioni cambiano di nuovo con l’Aquila che va in testa alla corsa, subito superata dalla Lupa. Più indietro c’è un terribile duello, a suon di coreografiche nerbate, fra la Tartuca ed il Leocorno, tanto che i due fantini quasi si fermano per potersi nerbare meglio, poi cadono entrambi e, molto coerentemente, continuano a darsele di santa ragione fra il clamore del pubblico più vicino che assiste incredulo a questo combattimento. Intanto la corsa prosegue: passa in testa la Giraffa che va a fare cappotto, dopo il trionfo di luglio. Il fantino vittorioso per il rione di Provenzano è Mattia Marzi detto Mattio, di prima professione macellaio, che aveva già trionfato in piazza e che chiude la sua carriera con questa affermazione. Capitano vittorioso della Giraffa è diverso da quello di luglio: Angelo Biagioni. Anno quindi della Giraffa che si chiude, in dicembre, con la Toscana ceduta a Napoleone.

Massimo Biliorsi