Agnese, la voce di una donna di sette secoli

Pino Di Blasio

I poveri non fanno la storia, la subiscono da sempre. Agnese, invece, è riuscita dove centinaia di migliaia di donne senesi, dalla creazione della città a oggi, avevano fallito. Dare una prova della loro esistenza, costringere i posteri a interrogarsi sulla loro vita, spingerli a decifrare cosa volesse significare una sepoltura misera, senza corredi, a pochi passi da una chiesa che ospiterà senza alcun dubbio mille altre tombe. Agnese è il nome che abbiamo scelto per la donna senese del tardo Trecento riemersa dagli scavi del cantiere in via di Camollia. Era povera, con l’aiuto di una dotta medievalista abbiamo provato a raccontare la sua vita. Nell’era in cui le donne hanno rotto tanti soffitti di cristallo, Agnese è riuscita a rompere un tetto di terra e tufo.