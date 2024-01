Aglione verso la Dop. La Regione favorevole

C’è il parere favorevole dalla Regione: arriva un passo avanti nel cammino dell’Aglione della Valdichiana verso la Dop. Avviato l’iter per ottenere il marchio con la Regione che sostiene il percorso intrapreso dall’Associazione dei Produttori e dei Trasformatori dell’Aglione della Valdichiana, uomini e donne che si stanno impegnando per valorizzare e tutelare un’eccellenza che ha avuto una sensazionale riscoperta negli ultimi anni. L’areale individuato per la Dop abbraccia 17 Comuni delle province di Arezzo e Siena e 10 di Perugia e Terni. "Siamo sulla buona strada – commenta Pietro Rampi, presidente dell’associazione –. L’iter andrà al Ministero e poi in Europa. Siamo 74 soci, l’interesse è in crescita".

Si spera, ma c’è fiducia, di festeggiare in un futuro non tanto lontano un traguardo che sarebbe fondamentale per la storia di un prodotto che si identifica a pieno con la Valdichiana. "Con la certificazione – spiega Rampi – cambierebbe tutto, è fondamentale che chi lo acquista sappia da dove proviene e come è stato coltivato". Troppo facile dire aglione, quello della Valdichiana ha infatti caratteristiche uniche. Tanti agricoltori hanno lavorato bene e adesso si sogna concretamente la Dop. "Un lavoro prezioso – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – che negli ultimi anni ha fatto diventare l’aglione una coltura da pieno campo, ricercata ben oltre il territorio di produzione. Mi sembra dunque un passaggio naturale, meritato e fortemente atteso, la promozione a prodotto Dop grazie alla quale la Regione non potrà che arricchire il suo patrimonio di prodotti d’eccellenza".

Luca Stefanucci