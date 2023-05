Aglieco condannato a 8 mesi in Tunisia

Il colonnello Pasquale Aglieco, ex comandante provinciale dei Carabinieri di Siena, indagato dalla procura di Genova per false dichiarazioni al pm nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di David Rossi, manager della comunicazione di Banca Mps, è stato condannato in Tunisia, senza condizionale, a 8 mesi di reclusione per un presunto falso in un atto. Secondo quanto si apprende ad Aglieco, che da qualche tempo si è trasferito ad Hammamet, sarebbe contestata la presunta falsificazione di un atto dell’anagrafe per ottenere la targa tunisina della automobile che spetta ai residenti stranieri. La notizia era emersa già nell’aprile scorso ma sulle prime fonti diplomatiche avevano assicurato che si sarebbe trattato solo di un qui pro quo. L’ex comandante provinciale dei carabinieri era salito alla ribalta della cronaca per il contenuto dell’audizione fiume davanti alla prima commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Rossi che nel settembre scorso ha concluso il suo lavoro per la fine anticipata della legislatura.