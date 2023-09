Agitazione a Trigano. Sciopero di due ore

Un centinaio di lavoratori davanti ai cancelli di Trigano, a Cusona. Due ore di sciopero proclamate da Fiom Cgil per il pomeriggio di ieri, dalle 14 alle 16. "Abbiamo chiesto all’azienda l’apertura di un tavolo – spiega Daniela Miniero, segretaria provinciale di Fiom Cgil Siena – sulla possibilità di colmare il gap salariale tra i nuovi assunti e chi invece e in Trigano da più tempo. E per avviare una discussione in merito ai contratti a tempo determinato, a fronte anche della sentenza del Tribunale che rende nulli, a oggi, gli accordi del 2019. Ci è stata negata la possibilità di fare in azienda l’assemblea unitaria, da noi richiesta con l’obiettivo di illustrare ai lavoratori alcuni aspetti basilari".

Non ha aderito alla protesta Fim Cisl. "Noi rimaniamo comunque disponibili a un’assemblea unitaria – spiega Iuri Campofiloni, coordinatore per Fiom Cgil Toscana nel settore della camperistica – e in particolare pensiamo che una realtà in piena crescita come Trigano, sia per gli utili che per il fatturato, possa redistribuire la propria ricchezza, ad esempio in materia di sicurezza negli ambienti produttivi". Arriva davanti allo stabilimento di Cusona anche Sauro Gorelli, già delegato sindacale di Trigano per Fiom Cgil, a salutare i colleghi di ieri. Al termine della manifestazione, qual è la strada da seguire ad opera di Fiom Cgil? "Chiederemo di nuovo all’azienda di aprire il tavolo, in maniera unitaria – conclude Daniela Miniero – e riguardo ai nostri intenti ribadiamo le priorità: stabilizzare i contratti a termine, di ripristinare la quattordicesima per tutti, di avviare una contrattazione per migliorare la qualità della vita dei lavoratori e per eliminare le differenze salariali".

Paolo Bartalini