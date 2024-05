Aggressioni ai pakistani. Ventenne condannato a 8 anni e 10 mesi. Fu tentato omicidio

di Laura Valdesi

SIENA

Aveva tentato di uccidere un pakistano con un coltello di tipo karambit, in piazza Gramsci. Un’arma da taglio caratterizzata dalla lama a mezzaluna, perfetta per recidere in profondità, e dall’anello all’estremità del manico. L’aggressione era avvenuta davanti a tutti, lo scorso 5 novembre, intorno alle 19 in piazza Gramsci. L’uomo fu ferito al collo e perse molto sangue. Il procuratore Andrea Boni ha chiesto ieri la condanna a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni per il giovane egiziano accusato del tentato omicidio alla Lizza. Ma anche dell’aggressione avvenuta tre giorni prima al centro accoglienza di suor Nevia a San Girolamo. In questo caso l’egiziano usò un cacciavite colpendo tre pakistani, due ad un braccio - contestate infatti le lesioni aggravate – ed un terzo alle spalle. Per il ferimento di quest’ultimo straniero la procura delineava il tentato omicidio. Il gup Sonia Caravelli ieri ha accolto la richiesta di condanna ad 8 anni, 10 mesi e 20 giorni avanzata in aula dal procuratore Boni ma solo per il tentato omicidio in piazza Gramsci. L’altro episodio è stato riqualificato infatti in lesioni aggravate. Fra novanta giorni il deposito delle motivazioni. Sicuramente il difensore dell’egiziano, l’avvocato Azzurra Tatti, farà ricorso in appello. L’imputato, presente ieri in aula, resta comunque in carcere a Prato.

Ma quale era stato il movente di quei raid che nell’autunno scorso avevano creato allarme sociale a Siena? Tanto che, dopo le due violente aggressioni, si svolse anche un summit in prefettura con il sindaco Nicoletta Fabio e i vertici delle forze dell’ordine. Dall’inchiesta, condotta dal Nucleo operativo e Radiomobile dei carabinieri della Compagnia di Siena unitamente alla Squadra mobile, sarebbe emerso che dietro si stagliava una contesa fra africani e pakistani per accedere al servizio doccia e mensa, trenta i posti, offerto il martedì e il venerdì di cui questi ultimi avrebbero usufruito maggiormente. Dunque una vicenda che trasuda disperazione, anche se le forze dell’ordine considerano il 20enne egiziano persona pericolosa, nonostante risulti incensurato.

La prima aggressione, come si ricorderà, il 3 novembre scorso. Si era avventato con un cacciavite contro tre pakistani che si trovavano al centro di accoglienza delle suore di San Girolamo, cuore della Caritas. Due erano rimasti feriti ad un braccio, il terzo alle spalle. Per fortuna non in modo grave ma aveva perso molto sangue. I carabinieri, subito intervenuti, trovarono sul posto solo i feriti ma dell’aggressore nessuna traccia. All’egiziano si era arrivati dopo il secondo grave episodio che aveva visto ancora i pakistani nel mirino, il 5 novembre in piazza Gramsci. In questo caso l’egiziano, arrestato dopo neppure 10 giorni in un mini-appartamento a Cormano, centro a nord di Milano, avrebbe colpito con il coltello karambit. Il difensore ha rivendicato, in realtà, l’uso di un coccio di bottiglia. Ma per il gup Caravelli l’aggressione è tentato omicidio, a differenza di quella al centro accoglienza delle suore per cui il reato è stato derubricato, come detto, in lesioni aggravate. L’egiziano è stato condannato anche per il porto di armi atte ad offendere.