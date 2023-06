Ragazzino aggredito in Piazza del Campo: pugno in faccia, finisce in ospedale

Siena, 16 giugno 2023 – Sono le 22.50. Arriva una richiesta di intervento ai carabinieri: c’è confusione fra giovanissimi in via del Porrione. Qualcuno viene picchiato a due passi da Piazza del Campo. Una macchina del radiomobile si precipita sul posto per capire cosa è accaduto. Tanti pensano ’ci risiamo con i parapiglia fra ragazzini’, magari minorenni. In realtà, solo quando le acque si sono calmate, si ricostruisce che il giovane che sarebbe stato aggredito e raggiunto da un colpo al volto mentre si trovava insieme a un amico è maggiorenne. La sua unica colpa sarebbe stata quella di guardare il gruppetto di amici a cena in un locale del Porrione che stava discutendo in modo acceso. L’hanno messo nel mirino e si sono diretti verso di lui assestando colpi.

Chissà quali conseguenze avrebbe avuto quell’aggressione se non ci fosse stata la telefonata ai carabinieri per chiedere aiuto di un gruppo da parte di un gruppo che stava festeggiando la fine della scuola. Visto quel parapiglia e l’età dei coinvolti, hanno composto il 112.

Il ragazzino senese, maggiorenne, è stato portato alle Scotte per accertamenti. Nessuna conseguenza grave ma certo la vicenda avrà conseguenze dopo la ricostruzione dei militari dell’Arma nella speranza che non sia solo l’inizio dell’ennesima estate con eccessi e botte fra ragazzini. E fra gruppetti un po’ sbruffoni che si divertono a prevaricare sugli altri.

La.Valde