Aggrediti dal cane Arrivano i pompieri

Il loro cane, solitamente tranquillo, all’improvviso si è messo a ringhiare pericolosamente. Per paura di essere aggrediti si sono chiusi in casa e hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno tolto la famiglia da una situazione piuttosto critica. Davvero insolito, l’intervento effettuato nella mattinata di ieri dai pompieri del distaccamento di Campostaggia in un appartamento di Poggibonsi, nelle immediate vicinanze del centro, dove abita una famiglia di tre persone: moglie, marito e il loro figlio di 13 anni.

Il loro cane, un meticcio di taglia medio grande, ha iniziato a dare segni di nervosismo e di fronte all’eventualità di essere aggredita, la famiglia si è messa al sicuro: il babbo nel bagno e la moglie e il ragazzino in un’altra stanza. Visto che il cane continuava a ringhiare e non aveva nessuna voglia di tranquillizzarsi, il babbo ha chiamato i vigili del fuoco. Una volta arrivati nell’abitazione, i pompieri del distaccamento di Campostaggia hanno distratto il cane lanciando lontano un legnetto e invitandolo a prenderlo. Un escamotage che ha permesso ai vigili del fuoco di far uscire di casa la famiglia.

A quel punto i pompieri hanno chiesto l’intervento di un veterinario. Il cane è stato sedato e nell’appartamento è tornata la calma. Di interventi curiosi, ai vigili del fuoco ne capitano parecchi, ma quello di ieri mattina nell’appartamento di Poggibonsi è stato veramente particolare. Non c’è stato invece bisogno dei pompieri per spegnere un principio di incendio in un cassonetto sulla 68 per Colle. Le fiamme sono state domate da alcuni passanti.