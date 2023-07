Aggredita da un cinghiale in paese Donna cade per salvare il suo cane Denunce e rabbia a Piancastagnaio

di Giuseppe Serafini

Attimi di paura lunedì mattina per una signora di Piancastagnaio, inseguita da un grosso cinghiale che ha tentato di aggredire il suo cane. L’ ungulato è sbucato fuori da dietro una campana per la raccolta del vetro, accanto alla fontanella di Via San Michele. E’ stato allontanato dai carabinieri di Piancastagnaio che stavano effettuando un servizio di posto di blocco lungo la strada provinciale grossetana.

"Ho avuto tanta paura – ha raccontato Sonia Perini, la proprietaria del cane - anche perché il grosso cinghiale si è mostrato particolarmente aggressivo nei confronti del cane. Ho cercato di rifugiarmi nell’ex albergo del Capriolo, inseguito dall’animale che si era attaccato alla schienadel cane. Ho cercato di tirarlo verso di me e sono caduta a terra. Fortunatamente sono intervenuti i Carabinieri che hanno spaventato l’ungulato, che si è dileguato nel bosco di castagni lì vicino". Sonia Perini, nella caduta, ha riportato alcune escoriazioni alla gamba destra ed è stata poi medicata presso la farmacia Speroni di Piancastagnaio. Purtroppo il caso di Sonia è la punta dell’ iceberg di una grave situazione che si sta verificando in paese. Contro la quale l’amministrazione comunale, dopo tante denunce e lamentele, dovrebbe intervenire nei prossimi giorni con misure a tutela della cittadinanza. Anche perché la presenza dei cinghiali in paese è pressoché quotidiana nei punti più vissuti del centro. Giardini e orti domestici completamente distrutti, grossi animali con tanto di prole a passeggio per i viali del centro nuovo di Piancastagnaio, traffico in tilt e tanta paura.

Alcuni episodi che sono avvenuti nelle ultime settimane sono davvero singolari: come il grosso cinghiale rimasto prigioniero all’ interno del parco di castagni che circonda la scuola media Anna Frank in Viale Antonio Gramsci. L’ animale non sapeva come uscire, i responsabili del plesso scolastico hanno dovuto richiedere l’ intervento dei Vigili del Fuoco. Altra storia, la presenza di un grosso ungulato alcuni giorni fa lungo il centralissimo viale Gramsci, vicino ai tavoli esterni di un bar che ha costretto i clienti a ritirarsi in tutta fretta dentro il locale. Alcuni giorni prima al mattino un altro grosso cinghiale ha percorso tutto il Viale accompagnato da una lunga coda di macchine e lo stupore della popolazione.