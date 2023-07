Aggiudicato l’appalto per le aree verdi

Manutenzione delle aree verdi a Poggibonsi: tre ditte al lavoro. Aggiudicato il nuovo appalto - scadenza nel 2025, investimento per circa 600mila euro - per la manutenzione delle aree verdi, definito e pubblicato da qualche mese in vista della scadenza degli affidamenti in essere. Arriva quindi da parte del Comune una soluzione al problema della cura del verde, evidenziato a Poggibonsi dai residenti di diversi quartieri (nella foto via San Francesco all’altezza del Vallone) che si sono rivolti in questi giorni anche a La Nazione per rilevare presenze di erba alta e altri disagi nei parchi.

"Nelle scorse settimane abbiamo proceduto con il servizio affidato in proroga alle ditte uscenti dal precedente appalto – spiega il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli – in una fase che ha purtroppo dovuto fare i conti con le condizioni climatiche a causa delle frequenti e abbondanti piogge che ci hanno accompagnato fino a giugno inoltrato. Siamo intervenuti anche con risorse interne per sistemare spazi e luoghi più sensibili, ma la necessità di procedere con un nuovo ciclo di interventi sistematici è evidente e a breve vedrà operative le ditte".

Come negli ultimi anni il servizio è stato affidato a tre ditte incaricate nei lotti funzionali (due a Poggibonsi e uno relativo a Staggia Senese e Bellavista). Oggetto di manutenzione, giardini, spazi verdi, viali alberati, aree verdi delle scuole, del cimitero comunale, parchi attrezzati, aree annesse agli edifici di proprietà o in uso all’Amministrazione. Un totale di circa 545 mila metri quadrati di superficie e siepi che si sviluppano per oltre 12mila metri lineari.

Paolo Bartalini