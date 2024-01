Agente del carcere di San Gimignano aggredito da detenuto: naso rotto per una telefonata

San Gimignano (Siena), 31 gennaio 2024 – Ancora violenze in un carcere della Toscana, stavolta a San Gimignano, secondo quanto riferisce Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

“Nella mattinata di ieri (martedì 30 gennaio, ndr) è avvenuta l’ennesima aggressione nella casa di reclusione di San Gimignano. Questa volta a subire i danni peggiori è stato un appartenente al corpo di polizia penitenziaria”.

Secondo quanto ricostruito dal Sappe, un detenuto italiano, trasferito da altri penitenziari per motivi di sicurezza “e già noto per i suoi comportamenti aggressivi, con evidenti disturbi psichiatrici, ha aggredito l’agente in servizio, colpendolo con un pugno al volto procurandogli la frattura del setto nasale perché aveva perso la sua scheda telefonica e pretendeva di effettuare la telefonata – spiega Oliviero – Ormai quello che quotidianamente accade negli istituti del Distretto Toscana-Umbria non fa più notizia. Le aggressioni che avvengono pressoché quotidianamente ai danni del personale di polizia che presta servizio nelle varie carceri sono il simbolo di una gestione fallimentare dell'amministrazione penitenziaria. Il Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria annuncia che saranno messe in atto, concrete forme di protesta finché l’amministrazione non fornirà i mezzi e le soluzioni affinché il problema venga risolto”.

“La situazione penitenziaria è sempre più critica – commenta il segretario generale del Sappe, Donato Capece, che ribadisce: “Sono decenni che chiediamo l’espulsione dei detenuti stranieri, un terzo degli attuali presenti in Italia, per fare scontare loro, nelle loro carceri, le pene come anche prevedere la riapertura degli ospedali psichiatrici giudiziari dove mettere i detenuti con problemi psichiatrici, sempre più numerosi, oggi presenti nel circuito detentivo ordinario. Ma servono anche più tecnologia e più investimenti: la situazione resta allarmante, anche se gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria garantiscono ordine e sicurezza pur a fronte di condizioni di lavoro particolarmente stressanti e gravose”.

Capece definisce “semplicemente allarmanti ed inquietanti” alcuni degli eventi critici accaduti nelle carceri del distretto toscano-umbro dal 1° settembre al 31 dicembre 2023: “Pensate, ci sono state 292 denunce per resistenza e ingiuria a pubblico ufficiale, 9 proteste collettive con rifiuto di entrare in cella. Ma ancora più gravi le aggressioni a poliziotti: 42 quelle che hanno visto assegnare ai malcapitati fino a sette giorni di prognosi, 6 quelle con prognosi da 8 a 20 giorni e ben 2 aggressioni con prognosi maggiori di 20 giorni”.