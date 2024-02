"Agenda delle Contrade: Incontri e Assemblee nelle Contrade Senesi"

· CIVETTA

– Mercoledì 21 febbraio alle 21,15 in prima ed alle 21,30 in seconda convocazione nella sala delle vittorie ‘Sabatino Mori’, la convocazione del Consiglio generale per discutere il seguente ordine del giorno: Comunicazione del risultato delle elezioni del 10 e 11 febbraio 2024, Insediamento degli Organi eletti, Varie ed eventuali.

– Corso per bandieraie ogni settimana nei locali dell’Economato. Incontri pomeridiani dalle 17 alle 19 circa con un incontro serale al mese (21/23 circa). Chi fosse interessato a partecipare lo comunichi all’Economato di Contrada in modo da potervi aggiornare sui dettagli. Referenti: Marta Zanchi (3485151764) e Alessia Geyer (3475532806).

· GIRAFFA

– Oggi pranzo del palco in società.

– Mercoledì 21 torna la pizza tonda in società! Dalle 19,30 alle 21,30 la cucina pizzeria giraffina sarà aperta e potrete scegliere fra 5 tipi di pizze tonde! Prenotarsi entro il 19 tramite app SDG o mail ([email protected]) o contattando Daniela Bellucci 3936897373..

· LEOCORNO

– Oggi cena della domenica con partita.

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· ONDA

– Mercoledì 21 febbraio cena alla Duprè con il Siena Fc. In cucina Piera. Prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Giovedì 22 febbraio alle 21,30 assemblea generarale con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni Priore, Comunicazioni Capitano, Nomina Commissione per la revisione degli Statuti,

Varie ed eventuali.

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– La Società Due Porte organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Venerdì 23 febbraio: Aperò in Rummeria

– Sabato 24 febbraio: Sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.

· TORRE

– Martedì 20 febbraio alle 20,30 cenino.

– Venerdì 23 febbraio alle 20,30 cena dei bolliti.

– Sabato 24 febbraio alle 9,30 alla Fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Prenotazioni Luca Bonomi 3338468116. Alle 17 Il Gruppo piccoli organizza un quizzone sul Palio e le contrade per i bambini. A seguire pizza aperta a tutti.

– Martedì 27 febbraio alle 20,30 cenino.