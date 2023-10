Agenas, livello ’medio-alto’ per il policlinico

In un rapporto nazionale sulle performance cliniche e assistenziali, in cui al top figura l’Ospedale privato Humanitas di Rozzano (Milano) ma anche l’azienda pubblica Ospedali Riuniti delle Marche, l’Azienda ospedaliero universitaria Senese ha una valutazione di livello ‘medio-alto’ della qualità delle cure. Lo evidenzia il ‘Programma nazionale esiti’ curato dall’Agenzia nazionale dei servizi sanitari (Agenas) su mandato del ministero della Salute, che valuta i dati dell’attività erogata nell’anno 2022 da 1.400 ospedali pubblici e privati. Il Pne non stila ‘classifiche’ ma è un osservatorio sulle cure garantite, l’assistenza ospedaliera, valutata attraverso indicatori relativi a otto aree cliniche. Ne esce una rappresentazione sintetica della qualità delle cure. Le aree valutate sono cardiocircolatorio, respiratorio, chirurgia generale, chirurgia oncologia, osteomuscolare, nefrologia, sistema nervoso, gravidanza e parto. Le valutazioni della qualità delle cure vanno da molto alta a molto bassa, passando per alta, media e bassa. Il policlinico Le Scotte ha tre valutazioni medie, quattro alte e una bassa.

Promossa l’area della chirurgia oncologia, fra le 28 strutture italiane di alto livello: fra gli indicatori migliori, livello ‘molto alto’, di quest’area c’è quello relativo agli interventi di resezione entro 120 giorni per tumore alla mammella. Livello alto anche per la chirurgia generale e l’area clinica del sistema nervoso; e per la gravidanza e parto, dove però risulta un indicatore per cui il rapporto Agenas indica la necessità di una verifica dei dati. Livello ‘medio’ per l’area di nefrologia, osteomuscolare e cardiocircolatorio: in quest’ultima c’è un indicatore (by-pass aortocoronarico) con volumi di attività inferiori alla soglia. Infine è quella del sistema respiratorio l’unica area clinica con una valutazione ‘bassa’.

p.t.