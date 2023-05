’After al museo’, il rap di Zatarra Il brano per festeggiare i 20 anni

"Ehi boomer, vieni a sciallarti al museo!". Se esistessero ancora i 45 giri questa potrebbe essere la frase di lancio da scrivere sulla copertina di ‘After al Museo’, il brano con il quale la Fondazione Musei Senesi ha deciso di tagliare il traguardo dei vent’anni di storia, scegliendo come colonna sonora un’iniziativa rivolta ai più giovani. Ovvero, affidando a Zatarra, artista senese e attivista hip hop, il compito di coordinare una "crew" di studenti e produrre un brano rap, con tanto di videoclip, per raccontare i quarantacinque musei che compongono la sua rete ed esprimere un concetto di base piuttosto semplice sebbene tutt’altro che scontato: un museo è un posto dove ci si può anche divertire.

È nato così ‘After al Museo’, quattro minuti circa di parole serrate in metrica, con il classico ritornello immediato e orecchiabile. Proiettato in pubblico per la prima volta ieri pomeriggio nell’aula magna del Museo di Storia Naturale dell’Accademia dei Fisiocritici, il video, realizzato da Senio Firmati alla regia e con il montaggio di Bruno Malevoli, il video è un invito a scoprire il patrimonio artistico e culturale del territorio senese, che i ragazzi lanciano a tempo di rap ai loro coetanei e non solo. "Abbiamo quarantacinque musei che aderiscono alla nostra rete – afferma il presidente della Fondazione Musei Senesi, Alessandro Ricceri – e in questo brano gli autori hanno cercato di renderli tutti visibili. Teniamo molto a questo rapporto con giovani, come testimoniano le 180 offerte formative rivolte alle scuole che abbiamo attive in questo momento".

"Era una sfida da lanciare nel ventesimo compleanno – aggiunge Elisa Bruttini, responsabile scientifico di FMS – quella di invertire un ordine generazionale. Sono i ragazzi che hanno contribuito a immaginare i testi e interpretare i musei della nostra rete". "A volte – afferma Zatarra, ovvero Marco Ottavi – c’è una distanza eccessiva tra generazioni diverse. Spesso è un problema di linguaggio. Il rap può essere un canale di comunicazione efficace anche in questo senso". E adesso, attenzione puntata verso il 10 giugno, quando si svolgerà la Festa dei musei per la sostenibilità. Una giornata divisa tra pomeriggio (dalle 14.30 alle 19.30) dedicato ai più giovani con attività laboratoriali nei musei, e sera (dalle 21 in poi) nella suggestiva scenografia dell’Orto botanico.

Riccardo Bruni