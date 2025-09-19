Affrontare la malattia, ferita e rinascita. Concorso letterario e convegno medico

C’è un filo invisibile che unisce la parola scritta al corpo, la memoria al futuro, la ferita alla rinascita; è questo filo che l’Associazione Iosempredonna ODV, guidata da Pinuccia Musumeci, intreccia da anni con il suo concorso letterario "Donna sopra le Righe", giunto nel 2025 alla sua 17ª edizione. E quest’anno quel filo assume un significato ancora più grande: l’iniziativa entra ufficialmente nel programma delle celebrazioni del centenario di Andrea Camilleri, presidente onorario dell’associazione, scrittore che con la sua voce ha dato dignità e forza a ciò che spesso rimaneva nascosto. Camilleri amava dire che "la scrittura è una forma di resistenza, un modo per non arrendersi al silenzio". E in questa frase sembra rispecchiarsi l’essenza del progetto di Iosempredonna: trasformare il racconto del tumore al seno da esperienza privata e dolorosa a narrazione condivisa, capace di curare, di generare comunità, di offrire nuovi strumenti di speranza. Scrivere per resistere, scrivere per vivere.

A Chianciano Terme, il 20 e 21 settembre, il programma si sdoppia in due momenti che si rispecchiano come corpo e anima. Da una parte, il concorso letterario, presso le terme, che raccoglie poesie, racconti brevi e lunghi, restituendo le voci di donne e uomini che hanno attraversato, direttamente o accanto a chi amano, l’esperienza del cancro. Non storie "marginali", ma frammenti di un patrimonio umano che diventa collettivo. Dall’altra, il convegno medico-scientifico di domenica 21 settembre dal titolo "La ricostruzione mammaria: dalla cosmesi alla funzione", un’occasione per riflettere sulle nuove frontiere della cura, dall’estetica alla funzionalità, fino alle sfide aperte da genetica e genomica. Il luogo scelto, la Sala Scacchi del Grand Hotel Excelsior, diventa simbolico: una scacchiera in cui donne, medici, scrittori e cittadinanza muovono pezzi diversi di una stessa partita, quella per la dignità e la salute.

Non è un caso che proprio Pinuccia Musumeci, anima e cuore dell’associazione, abbia ricevuto negli ultimi mesi importanti riconoscimenti: dal Premio della Regione Toscana "La forza delle donne" al Premio Mimosa UDI "alla carriera". Se Camilleri ha insegnato che la lingua può essere al tempo stesso memoria, denuncia e invenzione, "Donna sopra le Righe" mostra che la scrittura può essere anche medicina. È un invito a guardare le donne non solo come pazienti, ma come protagoniste di storie di forza, cura e rinascita.

Anna Duchini