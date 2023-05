Affluenza in picchiata: 43,06% Netto calo rispetto al primo turno

di Orlando Pacchiani

Come era ampiamente prevedibile, l’affluenza al ballottaggio è in sensibile calo rispetto al primo turno. Forse si sperava in una tenuta maggiore, ma in realtà la proiezione porta ai dati del 2013, anzi è superiore, quando la quota del cinquanta per cento fu superata non di molto.

Il dato ieri sera alle 23 era del 43,06 per cento, pari a 18.673 elettori, quando quindici giorni fa si erano recati alle urne in 22.715, pari al 51,6 per cento. Una perdita secca quindi di 3.704 votanti rispetto al primo turno.

Ieri alle 12 avevano votato 5.862 elettori (13,52 per cento) e alle 19 si erano recati alle urne in 13.300, pari al 30,67 per cento. Quindi alle 23 la chiusura.

Oggi altre otto ore di tempo per votare: seggi aperti dalle 7 alle 15, poi il rapido spoglio per indicare chi sarà la prima donna a guidare il Comune di Siena.

Nel 2018, quando si votò in un solo giorno, si passò dal 63,08 al 56,20 per cento: poco meno di tremila senesi restarono a casa tra primo e secondo turno, quando si votò per scegliere tra Luigi De Mossi e Bruno Valentini. Molto più marcata la differenza nel 2013, quando le urne come adesso restarono aperte per due giorni.

Se al primo turno aveva votato il 68,40 per cento, al secondo si calò al 54,98 per cento, con quasi seimila elettori in meno per scegliere tra Bruno Valentini ed Eugenio Neri.

Ora si potrebbe scendere anche sotto questa quota, avvicinandosi al cinquanta per cento, rappresentata da 21.682 votanti. In teoria si ripartiva dai 16.022 voti validi espressi al primo turno, 8.249 per Nicoletta Fabio, 7.773 per Anna Ferretti.

Quindi con soli seimila voti in più, complessivamente, è possibile superare la soglia anche psicologica del cinquanta per cento. Se la tendenza alla diminuzione della partecipazione è un dato ormai diffuso a tutti i livelli elettorali, certo spicca che per le comunali, le consultazioni più vicine ai cittadini, si giri intorno al voto espresso da un avento diritto su due.

Non è un tema solo senese, ma indubbiamente è una questione che ha una sua rilevanza e che chiama in causa la capacità di rappresentatività degli organismi eletti. Tutte considerazioni che in realtà, a partire dalle 15,01 di oggi, avranno una valenza per lo più teorica, perché a quel punto conterà capire solo chi ha vinto e chi ha perso.

Tornando ai raffronti con il passato, più che con cinque anni (ricordiamo che si votò in un solo giorno) vale la pena ripercorrere cosa successe nel 2013, in occasione del ballottaggio: la domenica alle 12 aveva votato l’11,65 per cento, alle 19 il 32,02 per cento, alle 22 (si chiudeva un’ora prima) il 40,49 per cento, per poi concludere con il 54,98 per cento.

La tendenza sembra ripetersi in maniera abbastanza lineare. E appare ozioso il dibattito su chi potrebbe giovare di un numero basso di votanti. A seconda dell’interlocutore di turno, le teorie secondo le quali sarebbe avvantaggiata Anna Ferretti sono duplicate da quelle convinte che sia Nicoletta Fabio a giovarsene.

Morale, l’incertezza regna sovrana, come del resto testimoniato da un primo turno concluso con una differenza di soli 500 voti. Mancano poche ore, poi l’attesa sarà conclusa. E così troverà conferma il cinquanta per cento delle tesi sopra indicate, anche se ormai non conterà più niente.