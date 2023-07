"Affitti brevi, nuove regole per aiutare tutti"

"Ci sono problemi già noti ed evidenti, come il turismo mordi e fuggi che va a braccetto con gli affitti brevi - ha detto Vanna Giunti, assessore al Turismo, Commercio e Attività produttive -. Un turismo che non ha la capacità di godere del bello, che rimane poco tempo e non spende soldi nelle attività, perdendo aspetti interessanti e zone che dovrebbero essere riscoperte, valorizzate. Il turismo a Siena segue l’asse Duomo-Piazza del Campo, perdendo angoli che dovrebbero essere vissuti e sviluppati. In una città in cui il cittadino vive serenamente, anche il turista trova un’aria diversa. Qui sono spariti i negozi di prossimità e di conseguenza i cittadini stessi all’interno delle mura. Il turismo è ritornato, ma è un turismo disordinato: il nostro compito sarà quello di indirizzarlo, creando eventi distribuiti nel corso dell’anno, un’offerta turistica in periodi diversi che convinca a rimanere per più tempo, permettendo ai negozi di ricostruire opportunità. Online e pandemia hanno accelerato la situazione, abbiamo perso valori come il contatto umano che facevano parte dei centri storici. Rifletteremo in questo senso, confrontandoci con i vari attori del sistema. La gestione della città deve essere a vantaggio di tutti, sarebbe opportuna una certa regolamentazione e un freno agli affitti brevi, prima però valutiamo se con gli strumenti che abbiamo si possa dare un nuovo taglio al turismo e al commercio, o mettere paletti ad un espansione che ruba spazi alla rivitalizzazione della città, restituendoli a negozi, cittadini, mestieri. Il sistema va rivisto, mi piacerebbe giocare la partita della rilocalizzazione di funzioni nei centri storici: ciò che è stato svuotato è stato riempito da contenuti che niente hanno a che fare con la vocazione del territorio".