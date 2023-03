Affare migranti, famiglie in allarme Stranieri irregolari in quattro abitazioni

di Laura Valdesi SIENA Era il factotum della società ’Assistenza Valdichiana’ di Chianciano che forniva colf e badanti alle famiglie con persone anziane o malate, sia della zona che delle province vicine. Coordinava l’attività e dava disposizioni sia alle ex compagna, un’infermiera, che ad un colligiano di 50 anni che lo sostituiva nelle incombenze quando si recava all’estero, soprattutto in Tunisia. Sempre l’amministratore, 44 anni, ai domiciliari come gli altri due collaboratori, diceva quali extracomunitari andavano assunti fittiziamente, per chi occorreva redigere buste paga paravento non corrispondenti ad un’attività effettivamente svolta e come doveva essere riscosso il denaro per i servizi resi agli stranieri illegali in Italia. Di più. Secondo la procura, che ha interrotto il flusso di migranti irregolari spacciati per badanti in modo da ottenere il permesso di soggiorno pagato da questi ultimi a caro prezzo, sarebbe stato sempre l’amministratore a fornire loro ospitalità. In quattro appartamenti a Chianciano, perquisiti dalla guardia di finanza nel blitz del 6 marzo scorso, che si trovano in via delle Rose, via Montale, via Piave e via del Prato. Qui avrebbero alloggiato, dal 2021 a febbraio quasi una quarantina di stranieri irregolari. L’inchiesta ’Ghost Job’, ossia lavoro fantasma, coordinata dal procuratore Nicola Marini e...