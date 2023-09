Adf, il sindaco di Piancastagnaio replica a Renai: "Acqua costosa"

Dopo l‘intervista concessa a La Nazione dal presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, interveiene il sindaco di Piancastagnaio Luigi Vagaggini (foto) con una nota ufficiale rivolta allo stesso Renai. Le dichiarazioni del presidente riguardanti la Multiutility toscana e le conseguenti polemiche sulle bollette salate, la cui denuncia da parte delle maggiori associazioni dei consumatori vede le due province di Siena e Grosseto esattamente al quarto e quinto posto nella graduatoria delle tariffe più alte d’Italia, hanno fatto e fanno discutere vivamente sindaci e cittadini. "Presidente – scrive Vagaggini – ho letto la sua intervista. Mi creda, ho dovuto rileggerla più volte e con attenzione. Centinaia di milioni di investimenti, società multiutility, ad, liquidazioni, 430 dipendenti, diecimila chiilometri di rete, come la tratta Siena-Pechino". E ancora: "La invito a inviare la prossima bolletta dell’acqua unitamente a una copia del quotidiano su cui ha rilasciato l’intervista, ai miei cittadini e suoi compaesani che hanno le sorgenti sotto i piedi e debbono pagare quella che era la propria acqua con le tariffe più alte d’Italia". Poi la conclusione : "Forse – afferma ancora il sindaco Vagaggini, rivolgendosi al presidente di Acquedotto del Fiora – i cittadini di Piancastagnaio comprenderanno che è giusto così. Personalmente, mi auguro che d‘ora in poi i cittadini non la chiamino più ’acqua del sindaco’, ma ’acqua del presidente’".

La miccia della polemica dunque è stata innescata anche perché il paese di Piancastagnaio deve fare i conti con altre realtà e situazioni legate ad altri consorzi di regioni limitrofe operanti nell’Alto viterbese con acquedotti e servizi nel paese stesso.

