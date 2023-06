Adesso scatta la caccia ai basisti

Qualcuno li aiuta sicuramente a scegliere le vittime. Vanno a colpo sicuro grazie ai basisti. Ma trovarli è come cercare l’ago nel pagliaio. Gli anziani, meglio se soli: ecco gli obiettivi prediletti dalla banda sgominata da carabinieri e polizia (nella foto il colonnello Nasti e il vice questore aggiunto Signorelli). La vittima più anziana ha 88 anni, quella più giovane 72. Oltre una decina le sceneggiate per giocare sui sentimenti dei pensionati che hanno consegnato cifre e gioielli per un valore fra i 500 e i 7mila euro. La tecnica è identica. Una persona riceve la telefonata sul fisso da parte di uno sconosciuto che si spacciava per avvocato o carabiniere. Dice che, spesso figlio o nipote, hanno avuto un grave incidente e per essere rilasciati va versata una bella somma di denaro. Per isolare la vittima il telefonista chiede il cellulare su cui la contatta il maresciallo (finto) che si occupa del caso. Annuncia l’arrivo a casa dell’anziano di un collaboratore a cui dare soldi e ori. Incassati, a quel punto il gruppo fugge con mezzi noleggiati da terze persone o società compiacenti per cui trovare gli autori è complesso.

"Una provocazione giuridica – interviene sul tema il questore Pietro Milone che ha promosso tante iniziative contro le truffe –: forse è arrivato il momento di considerare quelle contro gli anziani un reato autonomo, invece ora è un’aggravante. La vittima subisce un danno morale e psicologico molto superiore a quello materiale. Le persone ci mettono a riprendersi. Sottolineata l’importanza del lavoro sinergico con i carabinieri grazie a una procura illuminata come la nostra che fa lavorare insieme in maniera produttiva, torno ad invitare parenti e figli degli anziani a non limitarsi ad accompagnarli a fare denuncia. Rammentando piuttosto ai propri cari con cadenza settimanale che soldi e gioielli non si danno a nessuno".

La.Valde.