Adeguamenti antisismici per municipi, uffici e ospedali: le domande

Da domani Comuni, Unioni di Comuni, Province e Città metropolitana potranno far domanda per ottenere i contributi regionali per interventi di prevenzione sismica negli edifici pubblici, in particolare quelli ritenuti strategici come scuola, ospedali, municipi, edifici di protezione civile. Il bando, prevede una dotazione finanziaria di 28 milioni di euro ed è finanziato nell’ambito del Programma regionale del Fondo europeo di sviluppo regionale 2021-2027, in particolare dalle risorse assegnate all’attuazione della priorità 2 ‘Transizione ecologica, resilienza e biodiversità’. Ulteriori 17 milioni di euro sono stati destinati come riserva per le strategie territoriali delle aree interne. I fondi potranno essere usati per il miglioramento, l’adeguamento sismico o la nuova costruzione di edifici. Le domande potranno essere presentate fino al prossimo 15 aprile.