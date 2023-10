Addio del presidente di Siena Jazz. I retroscena della decisione: "Evidente ostilità contro di me"

Impossibile attuare il piano di risanamento e rilancio di Siena Jazz a causa di "una evidente ostilità nei confronti del sottoscritto". Parole pesanti come macigni quelle contenute nella lettera di dimissioni dalla presidenza dell’Accademia, indirizzata da Vito Di Cioccio al Cda e ai sindaci revisori, all’Associazione Siena Jazz e al Comune di Siena. Nella missiva, datata sabato 21 ottobre, l’ormai ex vertice dell’istituto di alta formazione musicale sottolinea: "L’Associazione sta affrontando una profonda crisi sia a causa del debito accumulato negli anni passati, sia a causa della diminuzione delle iscrizioni degli studenti ai corsi accademici; entrambi fattori che ne condizionano l’attività. Ho accettato l’incarico di membro del Cda e la funzione di presidente (senza alcun compenso) con la speranza di poter dare un contributo al risanamento dell’Associazione".

Poi Di Cioccio entra nel merito della sua decisione: "Nonostante fin dai mesi scorsi abbia riscontrato una evidente ostilità nei confronti del sottoscritto, quale esponente dell’attuale governance, da parte del personale, dei docenti e degli studenti, con il contributo del direttore amministrativo e del direttore artistico, mi sono prodigato per dotare l’Associazione di un piano strategico di risanamento e rilancio, che potesse invertire il precedente andamento". E ancora: "Purtroppo, l’attuazione del piano è fortemente condizionata dalla quotidiana avversione da parte di tutti i soggetti sopra menzionati; così che la mia permanenza non farebbe altro che determinare un inasprimento delle relazioni, anche a seguito del coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, con un probabile effetto negativo per l’avvio dell’anno accademico 20232024, che ovviamente voglio scongiurare con il mio passo indietro".

Infine Di Cioccio mette per iscritto il passaggio di consegne al suo vice Lorenzo Rosso: "Le mie funzioni di presidente dell’Associazione saranno esercitate dal vicepresidente Lorenzo Rosso; i membri del Cda ancora in carica sono legittimati (e tenuti) a nominare un nuovo presidente (su designazione del Comune di Siena e a convocare l’assemblea generale dell’Associazione per procedere alla nomina di un nuovo membro del Cda (su designazione del Comune, quale soggetto che mi designò originariamente)". L’ex vertice di Siena Jazz conclude, evidenziando l’irrevocabilità dell’addio con un perentorio: "Mi ritengo libero da ogni ulteriore incombente collegato alla funzione". Oggi riunione del Cda: non si escludono le dimissioni anche del direttore amministrativo Mauro Cianti e del direttore artistico Antonio Artese.