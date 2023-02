Addio commosso a Uliano Vettori

Affetto, cordoglio e commozione fra le navate del Duomo ieri mattina per l’addio a Uliano Vettori, ieri protagonista dell’ultima "partita della sua vita terrena. Chiamato ad un’altra partita". Con queste parole don Gianni Lanini ha celebrato i funerali di Vettori, alla presenza dei figli Renata, Giampiero, Agnese, Patrizia e Angiolino. La sua famiglia. Presenti anche i ’ragazzi’ del ’suo’ Poggibonsi, arrivati in tanti davvero, dopo aver giocato in campo sotto la sua guidat tecnica.

Sulla bara la maglia giallorossa e lo striscione dei Leoni, arrivato direttamente dai gradoni dello stadio Lotti. All’uscita del feretro, gli applausi. San Gimignano ha abbracciato Uliano per l’ultima volta, ringraziando ancora quell’amico che non c’è più. Nel riavvolgere il nastro di quel ragazzo del ’36 cresciuto nel rione di Berignano tirando i primi calci al pallone sul campo di terra al Piazzale e arrivando poi a quello verde di Poggibonsi, suo trampolino di lancio. Con gli amici Spalletti e Giampaolo era a Coverciano a osservare la Nazionale del giovane Roberto Mancini, ma fu anche osservatore nazionale delle giovanili con Artemio Franchi. Uliano se n’è andato in silenzio, con il calcio nel cuore dopo una vita fra famiglia e pallone. Fu scrupoloso lettore de La Nazione nel salotto di piazza Duomo. Il sindaco Andrea Marrucci ha voluto ricordarlo: "Un sindaco ha il dovere di farlo con una figura come Uliano tra ricordi di famiglia e affetti personali. Forse oggi – aggiunge – nel vasto affetto e nella grande stima che gli tributano, si comprende quanto Uliano fosse una figura di riferimento non solo per la nostra città ma per un intero territorio".

E ancora: "Negli anni del Covid mi ha regalato delle pagine sullo sport sangimignanese per non disperdere memoria, ricordi e gesta di tanti nostri concittadini al servizio dello sport". Per David Bussagli, sindaco di Poggibonsi, "Uliano Vettori è stato un grande uomo di calcio e, prima ancora una grande persona, le nostre condoglianze alla famiglia, all’Us Poggibonsi e al popolo giallorosso. E’ stato un allenatore, dirigente e tifoso, un leone della storia del Poggibonsi". E infine: "Una vita di legami con la città e lo stadio che porta il nome dell’indimenticabile Stefano Lotti, il cui ricordo ogni anno Uliano ha alimentato".

Romano Francardelli