Addio "bruscolo". Oggi i funerali

Brutto risveglio ieri mattina per la comunità di San Gimignano per la scomparsa di quel "ragazzo" ottantenne delle torri Leonardo Limberti. Nato e cresciuto fra le lastre e, per quasi 40 anni con addosso la divisa da Vigile del Fuoco da Poggibonsi a Siena. Leonardo, il "bruscolo" per gli amici, se n’è andato in un silenzio dalla malattia lasciando memoria e ricordi, tanti, per quella bontà e di aiuto agli altri. Con la moglie Mariavittoria Baldini, con il figlio Duccio nella disabilità da non vedente e sul lavoro al centralino della Asl e sbocciata nella poesia, musica classica e cantautore alla tastiera. Questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Agostino, l’ultimo saluto a Leonardo.

Romano Francardelli