Addio Armando Dal cacio al fuso al ’sì’ a 90 anni

Davanti al carro funebre un fisarmonicista suonava la musica che Armando Crociani ha ballato per anni. Se n’è andato a 96 anni, dopo una vita intensa, vissuta alla grande fino alla fine. E’ morto per una polmonite. Ieri mattina nella cattedrale di Pienza si sono svolte le esequie alla presenza di tante persone. Armando ha primati al suo attivo. E’ stato uno dei più longevi giocatori del cacio al fuso, del tiro del panforte. E’ stato il meccanico dei ’cittini’, quando avevano un problema alla bici andavano da Armandino. E lui riparava il guasto. Agli inizi della pandemia venne intervistato, in tv, da Barbara D’Urso per essersi fidanzato, da ultraottantenne, con una donna 6 anni più giovane.