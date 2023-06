Addio alla PM Sara Faina, Commozione e tante belle parole a Siena

Commozione e tante belle parole ieri per il saluto alla pm Sara Faina, arrivata a Siena nel 2018, che oggi prenderà servizio alla procura di Parma. Un magistrato giovane che si è occupata di vicende importanti, non ultimo l’omicidio di Largo Sassetta che continuerà a seguire. Il 3 luglio sarà in Corte di Assise. "Una grande professionalità, mi ha insegnato tante cose", dice in avvio il procuratore Nicola Marini tratteggiando il suo attaccamento all’Ufficio e la capacità di saper affrontare le situazioni complesse come fosse una veterana. Era stracolma ieri l’aula al piano terra dove i colleghi magistrati le hanno dedicato una poesia in rima che porterà incorniciata a Parma e gli avvocati, numerosi, hanno sottolineato il profondo rispetto per il ruolo delle toghe. Il presidente del tribunale Roberto Carrelli Palombi ha augurato un futuro pieno di soddisfazioni. Affetto sincero quello per il pm Faina, costruito grazie a rapporti umani e semplicità. Commovente il suo discorso, nel quale ha ringraziato ciascuno con parole che hanno ricostruito i cinque anni del suo primo incarico come pm a Siena. "Ci siamo scoperti amici prima che colleghi", rivolta agli altri magistrati della procura. Poi in aula è stata portata una bicicletta con cestino: un dono che a Parma le servirà.

La.Valde.