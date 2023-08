Addio al dj Domenico "Era l’amico di tutti"

Disc jockey, pr e soprattutto amico di tante persone in Valdelsa, giovani e non solo. Se ne è andato a soli 33 anni Domenico Lombardi. Abitava a Poggibonsi, ma era conosciuto da tanti nella zona per il suo modo di andare incontro alla gente e di creare legami autentici.

Lo trovavi nei locali da ballo per i quali lavorava. E capitava di vederlo anche impegnato in partite a carte all’interno di circoli di Poggibonsi frequentati da signori di una certa età. Incarnava, Domenico, un’idea di comunità senza confini anagrafici. In una toccante lettera al nostro giornale, la famiglia, e segnatamente la sorella, ha voluto ’fermare’ l’ultimo periodo di Domenico: "Sono stati cinque lunghi mesi di angoscia, paura, speranza, sacrificio, dolore, piccole gioie e tanta disperazione – si legge – e poi voglio davvero iniziare a elaborare, metabolizzare e magari soffrire, finché finalmente il ricordo sarà dolce e non straziante. Mio fratello è morto – continua –. All’età di 33 anni dopo aver superato un’appendicite in peritonite, un tumore all’intestino e delle gravi complicazioni in seguito a un intervento di riduzione dello stomaco. A un certo punto tutti gli organi hanno ceduto. Ci avevano dato pochi giorni che poi sono diventate poche ore. Questo è a grandi linee cos’è successo". Nello scritto anche il ricordo dell’ultimo, terribile mese: "Era completamente sedato, non è riuscito a sentirci, a vedere che eravamo lì con lui. Nelle ultime ore, prima di andare via per sempre, lo abbiamo stretto, abbracciato, baciato e salutato, noi e gli amici più cari. Spero che un po’ di calore gli sia arrivato, perché davvero ce l’abbiamo messa tutta per accompagnarlo nel meglio delle nostre capacità. Rimane solo il vuoto che lascia".

Paolo Bartalini