Addio a Zorzi, protagonista nella Mens Sana Siena: ricordo per il grande coach

Il basket italiano è in lutto per la scomparsa di Tonino Zorzi, indimenticato giocatore e allenatore di pallacanestro. Coach Zorzi ha guidato anche la Mens Sana Basket lasciando un segno indelebile dentro e fuori dal parquet. "Il presidente Francesco Frati e tutto il consiglio di amministrazione della Mens Sana Basketball si uniscono al dolore della famiglia Zorzi per la scomparsa di Antonio – si legge nel post della società di Viale Sclavo –. Coach Tonino Zorzi è stato capo allenatore della Mens Sana Basket nelle stagioni 19791980 e 19811982. Tonino per sempre nei nostri cuori". Sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio dal mondo dello sport per Zorzi, che nella sua carriera da giocatore ha lasciato il segno soprattutto a Varese, contribuendo in maniera determinante a uno scudetto dei lombardi. Goriziano classe 1935 nel corso della sua lunghissima carriera ha centrato da allenatore cinque promozioni in A1 (tre volte con Venezia, una a testa con Pavia e Reggio Calabria) e ha vinto una Coppa delle Coppe con la Partenope Napoli. Guidò la Mens Sana in A1 nel 7980 e in A2 due stagioni dopo. Nel finale di carriera seppe intelligentemente reiventarsi nel ruolo di senior assistant contribuendo ai successi in Coppa Italia di Avellino (2008) e quello in EuroChallenge alla Virtus Bologna (2009) aiutando poi l’amata Reyer Venezia a salvarsi in A2 l’anno successivo. Nel 2008, la Federazione Italiana Pallacanestro lo nominò ‘allenatore benemerito di eccellenza’, dal 2011 ‘Paron’, com’era soprannominato, era membro dell’Italia Basket Hall of Fame.

g.d.l.