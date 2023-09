Addio a Ferri, tenente della vittoria a Siena con Panezio: ricordo di un contradaiolo

E’ scomparso Giorgio Ferri, contradaiolo ed ex dirigente dell’Aquila che ha vissuto in prima persona momenti importanti palieschi della sua Contrada. Ha esordito infatti come tenente per la carriera del 2 luglio 1965 con il Capitano Antonio Ghidoli assieme all’altro mangino Gusmano Berni. E’ tornato in questo ruolo dal 2 luglio 1969 all’agosto del 1977 ancora con l’Aquila guidata da Ghidoli e poi da Paolo Goretti. E’ quindi uno dei protagonisti della vittoria del 16 agosto 1973 con Panezio scosso montato precedentemente da Adolfo Manzi detto Ercolino, con i tenenti Mario Taddei e Renato Romei. Prosegue, poi con Romei, fino al termine del mandato di Goretti che avviene nell’agosto del 1977. E’ stato quindi un personaggio fondamentale per la storia paliesca del rione negli anni settanta e conosciuto non solo nell’ambito dei propri colori. Su invito della stessa famiglia di Giorgio Ferri, proseguono tutti gli eventi previsti dal calendario della Festa titolare dell’Aquila (nella foto a destra il priore Francesco Squillace) , come ieri sera la tradizionale Festa dei Tabernacoli.

Ma.Bi.