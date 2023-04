Addio a De Girolamo giallorosso del ’72

Il Poggibonsi calcio perde uno dei suoi ragazzi degli anni Novanta. È arrivata improvvisa ieri mattina dalla Campania la notizia della scomparsa di Massimiliano De Girolamo, classe 1972, centrocampista dei Leoni, prima in forza alla Berretti finalista nazionale e seconda in Italia tra i club della C, e poi nella formazione maggiore in serie C2 tra il 1990 e il 1995 e ancora nel 1996-97 nei dilettanti nazionali, dopo una parentesi con la maglia del Termoli. Nella sua lunga e significativa permanenza in ambito giallorosso, De Girolamo aveva saputo creare, grazie al suo carattere affabile, una notevole rete di legami con tanti amici della Valdelsa, prima del ritorno nell’area geografica partenopea delle sue origini per proseguire il percorso da atleta e poi quello di allenatore di club dilettantistici.