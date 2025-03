Addetto alle degustazioni a San Gimignano

ADDETTI ALLE PULIZIE UFFICI – Cercasi addetti alle pulizie in uffici per zona Poggibonsi (nei giorni da martedì a sabato 6 – 8 o da lunedì a venerdì 17 – 20) e per agriturismi (solo il sabato 9 – 14). Necessaria patente B. Contatti: 0577983746 o [email protected].

ADDETTO/A ALLE DEGUSTAZIONI - Consorzio del vino di San Gimignano cerca un addetto/a alle degustazioni con preferibile esperienza. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza inglese e di una seconda lingua straniera. Patente B, auto propria. Contratto a tempo determinato, full time. Cv a [email protected].

1 BARISTA – Hotel di San Gimignano ricerca barista con esperienza per con servizio ai tavoli. Si richiede: diploma di scuola superiore, patente B con auto propria, buona conoscenza della lingua inglese. Contratto stagionale da aprile a ottobre, a tempo pieno. Contatti: 0577 940186 (dalle 9 alle 13) o cv a [email protected].