Addetto ai controlli dei file prima della stampa

1 APPRENDISTA ADDETTO/A AL PRESTAMPA – Azienda di Colle Val d’Elsa cerca un apprendista per verifica qualità dei file, creazione pdf di stampa e preparazione impianti di stampa. Richiesto diploma di scuola superiore e conoscenza dei programmi grafici. Contratto di apprendistato, full time. Cv a [email protected]

3 CONSULENTI ASSICURATIVI – Cercarsi a Poggibonsi tre consulenti assicurativi. Le risorse saranno inserite in un team di agenzia e svolgerà un’attività commerciale di consulenza specializzata per offrire le soluzioni più adeguate in tema di linee di bisogno finanziario-assicurativo: investimenti, risparmio, previdenza, protezione. Richiesta esperienza, patente B e auto, conoscenze informatiche. Per candidarsi contattare Barbara Bellucci al 0243089401 o [email protected]