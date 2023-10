Addetti alla raccolta e spazzamento. Via alla selezione per la Toscana Sud

Sei Toscana, gestore unico dei servizi di igiene ambientale nella Toscana Sud, controllata dal Gruppo Iren, svolge servizi ambientali in un territorio che copre oltre la metà dell’intera regione, racchiudendo 104 comuni, 35 della provincia di Siena. "La società è interessata da un continuo percorso di crescita e sviluppo – dice il presidente Alessandro Fabbrini – che mira a definire un quadro organico di interventi di efficientamento della gestione e processi aziendali così da portare una migliore qualità dei servizi svolti a beneficio dei cittadini e delle imprese". Per questo, Sei Toscana è alla ricerca di addetti ai servizi territoriali di raccolta e spazzamento da inserire nel proprio organico con contratto a tempo indeterminato e full time. I candidati dovranno avere un’età compresa tra 18 e 48 anni ed essere in possesso della patente C+CQC o superiore. Costituisce inoltre titolo preferenziale avere una precedente esperienza nel settore. La ricerca di personale è funzionale allo sviluppo delle attività su tutto il territorio, nelle province di Arezzo, Grosseto, Siena e Val di Cornia. Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute entro il 10 novembre.