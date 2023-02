Addetti ai musei La lettera al ministro

"Notiamo, purtroppo, che per quanto concerne il Museo Nazionale Etrusco di Chiusi non è stata prevista nessuna unità di personale che potesse garantire la minima apertura dei siti archeologici esterni al museo, anche in vista della imminente stagione turistica, che attrarrà sul territorio numerosi visitatori". La Fp Cgil Siena va in pressing sul Ministero della Cultura dopo la pubblicazione della graduatoria per un totale di 574 posti "Afav 1052 unità di personale" per l’ addetto alla vigilanza ed accoglienza dei Musei statali.

"A nulla sono valse, per il momento- lamenta il sindacato- le preoccupazioni esternate dagli amministratori locali, dal personale e dalla Fp Cgil di Siena relative al fatto che attualmente i siti archeologici del museo in questione non possano essere visitati a causa della mancanza di personale che possa garantirne l’apertura. Non sono stati rispettati gli impegni presi dal Ministro della Cultura a seguito della sua recente visita sul territorio senese a fine gennaio scorso dove ha speso parole positive per il nascituro plesso museale di San Casciano dei Bagni a seguito dei recenti e importanti ritrovamenti archeologici". La Fp Cgil chiede pertanto "un intervento urgente ed immediato che possa sanare questa spiacevole situazione che danneggia l’offerta culturale e museale situata a sud della provincia di Siena".