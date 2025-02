Addetti a servizi fiduciari. Contratto intermittente

10 ADDETTI/E SERVIZI FIDUCIARI – Azienda cerca su Siena 10 addetti/e servizi fiduciari non armati (portierati, parcheggi etc) per locali ed eventi. Patente B e auto. Gradito corso di primo soccorso con uso defibrillatore e conoscenza della lingua inglese. I titoli richiesti potranno essere acquisiti tramite corsi di formazione interni a valenza nazionale. Contratto di lavoro intermittente. Contatti: 3313642830 o [email protected].

1 CUCITRICE/TORE – Azienda di Asciano cerca cucitrice/tore macchina lineare per assemblaggio capi di abbigliamento. Richiesta esperienza, patente e auto. Contratto full time di 6 mesi eventualmente prorogabile. Contattare: 347/9218184 o [email protected].

1 OSS/ADB - Cooperativa sociale cerca oss/adb per rsa di Gaiole in Chianti. Richiesta qualifica oss/adb, contratto a tempo determinato part-time (33 ore settimanali), sono inclusi turni notturni. Per candidarsi contattare: 3500495701 oppure [email protected].