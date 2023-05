"Addetti a casa, flop delle politiche culturali"

Il futuro del Palazzo delle Papesse irrompe nella campagna elettorale. La candidata sindaco del centrosinistra, Anna Ferretti, parla di "vicenda allarmante": "Sono preoccupata sia per le figure professionali che non hanno avuto nessuna tutela sia per il Palazzo delle Papesse, luogo prestigioso in pieno centro che ancora una volta rimane inutilizzato – afferma Ferretti –. Bankitalia dovrà chiarire qual è il piano immobiliare per le sue proprietà senesi e spetterà alla nuova amministrazione fare pressione perchè i prestigiosi palazzi non rimangano vuoti, nell’incuria e abbandono".

Attacca l’amministrazione uscente il candidato sindaco civico Fabio Pacciani: "La chiusura improvvisa della mostra di Dalì con decine di lavoratori in disoccupazione dal 30 aprile è l’ennesimo flop della giunta De Mossi e del centrodestra che sostiene Nicoletta Fabio – tuona –. Ogni giorno si apre una nuova pagina buia per la città che in questi cinque anni, oltre a essere stata amministrata male, ha vissuto sulla propria pelle gli effetti del cattivo governo e della gestione dei beni pubblici come se fossero proprietà di pochi. Colpe che appartengono a De Mossi ma anche a tutti coloro che fino a oggi, facendo finta di litigare, hanno tenuto salda la sua maggioranza, a partire da Lega, FdI e Forza Italia. Oggi con la candidatura di Nicoletta Fabio tentano di ripulire la loro immagine, ma sono i protagonisti del disastro amministrativo degli ultimi 5 anni".

Altrettanto duro il candidato sindaco Alessandro Bisogni, Siena Popolare: "Il caso del Palazzo delle Papesse è paradigmatico di un modello di gestione del patrimonio artistico e architettonico pubblico orientato solo al profitto e di promozione commerciale della cultura, che critichiamo fortemente. Non è possibile che Siena non solo sia stata priva per anni di un assessore alla Cultura e che non abbia uno spazio dedicato all’arte contemporanea, ma che veda riaprire uno dei suoi più importanti palazzi storici, venduto a privati, per discutibili eventi commerciali. Questo modello svilisce la cultura e produce precarietà".