Ad ottobre a Siena: Rassegna dei puledri in Fortezza

Si presenta oggi ufficialmente la terza edizione del Gran premio dei rioni di Monticiano e il Memorial Franco Nobile che si svolgeranno domenica alla pista del Tamburo. Erano già stati segnati 18 mezzosangue, poi furono riaperte le iscrizioni fino al 10 settembre. Sarà davvero l’ultimo appuntamento della stagione delle corse che si svolgerà in contemporanea, per quanto riguarda le fasi finali, con la consegna del Masgalano alla Torre in Piazza del Campo. Al Memorial ’Nobile’ parteciperanno i secondi qualificati delle sei batterie di qualificazione.

Ma c’è un altro appuntamento, non agonistico però, che scalda i motori. Si tratta della seconda edizione della Rassegna del puledro anglo-arabo in Fortezza, dopo il successo dello scorso anno. Le iscrizioni dei cavalli scadono il 15 settembre perché la Rassegna si svolgerà venerdì 20 ottobre dalle 15 alle 19,30 quando ci sarà l’esposizione dei puledri, poi sabato 21. S’inizia dalle 9.15 alle 13 con la valutazione della morfologia, quindi dalle 14 alle 17 il rush finale con le premiazioni e i vincitori. A fianco della Rassegna il Comune di Siena. "Si possono segnare anche puledri che arrivano fuori dalla provincia di Siena, è aperta a tutti gli allevatori d’Italia", rilancia Osvaldo Costa che è vice presidente dell’Associaizone proprietari e allenatori di cavalli da Palio e fa parte anche dell’Anglo arabo corse.