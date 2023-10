Acr Siena evita ancora il fallimento. Pagati tutti i debiti con ’FdmItalia’

Ha trovato l’accordo anche con FdmItalia, l’Acr Siena, scongiurando, pure questa volta, il fallimento. L’intesa tra le parti è stata raggiunta ieri, esattamente una settimana dopo la rinuncia agli atti dal parte del San Miniato, una volta saldato il debito che la società bianconera aveva nei confronti del sodalizio presieduto da Claudio Gasperini Signorini. "La FdmItalia ha presentato istanza per il fallimento – spiegano gli avvocati Sandro Sicilia e Dario Schettini che tutelano gli interessi dell’azienda milanese –. Solo successivamente era intervenuta nel suddetto fallimento il San Miniato. Oggi (ieri, ndr) è stato stipulato l’accordo definitivo per il pagamento di quanto dovuto". Quindi, dopo il San Miniato, che aveva già dichiarato di desistere all’udienza scorsa, "alle 13 – proseguono gli avvocati – abbiamo depositato l’atto di desistenza anche noi". In questo modo sarà chiusa definitivamente la partita, almeno per quanto riguarda la FdmItalia. Non appare infatti chiusa la partita di altri soggetti che vantano crediti nei confronti dell’Acr Siena e che potrebbero a breve presentare una nuova istanza di fallimento (anche il pubblico ministero avrebbe il potere di farlo). Sul piede di guerra ci sono gli ex tesserati, che stanno portando avanti, la maggior parte, la loro battaglia legale rappresentati dai legali dell’Aic, l’Associazione italiana Calciatori. Gli ex bianconeri, quelli che non hanno rescisso il proprio contratto prima dello scorso 4 agosto, giorno dello svincolo d’ufficio, devono ancora ricevere lo stipendio di giugno, i premi di fine stagione, sia di squadra che individuali, lo stipendio di luglio e i primi quattro giorni di agosto, appunto. Da parte loro non c’è la volontà di trovare una soluzione, di mettere fine alla triste e umiliante vicenda con un accordo tra le parti. Nessuno ‘sconto’ all’Acr Siena e all’ingegnere Emiliano Montanari (adesso il legale rappresentante dell’Acr Siena è Roberto Romano). Nelle prossime ore potrebbero sferrare il colpo. Da vedere, nel caso, se verrà saldato anche questo debito, piuttosto ingente. Per il momento si può constatare però che l’Acr Siena stia facendo di tutto per salvarsi, per evitare il fallimento, con una disponibilità economica che le sta permettendo di rimanere in vita.

Angela Gorellini