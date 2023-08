Acquisti su Amazon, città sul podio Al terzo posto dopo Milano e Pavia

di Riccardo Bruni

Siena città di lettori. A confermare l’amore dei senesi per i libri è arrivata nei giorni scorsi la classifica di Amazon sulle città in cui se ne acquistano di più, dove Siena si è piazzata al terzo posto. La classifica stilata dal colosso del commercio online, nato proprio con i libri, mette insieme sia i dati relativi agli acquisti di libri di carta (spediti a casa) che di quelli digitali (letti su su Kindle o altri dispositivi attraverso l’applicazione gratuita).

Mettendo tutto insieme, il dato è stato poi ponderato sulla base del numero di abitanti delle città. Ebbene, al termine di questi calcoli, Siena si è piazzata al terzo posto, dietro a Milano e Pavia, davanti a Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Firenze, Roma e Torino.

Questo vuol dire che a Siena si legge (in proporzione) più che a Torino? Non necessariamente. Il dato vuol dire che a Siena si acquistano più libri online (sempre in proporzione). Quali libri? Il libro più letto dai senesi, attraverso Amazon, è ‘La cura al tempo del Covid: Caregiver e persone con disabilità si raccontano’ scritto dalla giornalista senese Elena Casi insieme alla caregiver Simona Merlo. Al secondo posto ‘Le parole al futuro: declinazioni al femminile’ di Giuseppina Salinardi.

C’è Siena anche nel libro al terzo posto, che è ‘Documenti di casa Neri’ raccolti e commentati da Paolo Toti. Al quarto posto ‘Spare. Il minore’ del principe Harry. Al quinto posto ‘Il racconto dei colori di Franco Carletti’, dedicato alle opere del pittore senese, a cura di Gianmarco Puntelli.

Al sesto posto ‘Comunicare meglio: Istruzioni per l’uso’ dell’agronomo ed economista senese Sandro Angiolini. Al settimo posto si lascia Siena per il fantasy ‘Fabbricante di lacrime’ di Erin Doom. All’ottavo ‘Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca’ di M. Diane Vogt.

Al nono ‘La scienza delle pulizie. La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato’ di Dario Bressanini. Al decimo si torna a Siena con ‘Concistoro della Repubblica di Siena’ di Mario Ascheri.