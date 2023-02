Acquistati strumenti per 67,5 milioni

Ci sono tac, apparecchi per la risonanza magnetica e poi ancora ecotomografi ed angiografi, sistemi radiologici fissi, mammografi, acceleratori lineari e gamma camere utilizzate per le scintografie. In tutto 120 apparecchiature per oltre 67,5 milioni di euro che Estar, per conto della Regione, acquisterà per gli ospedali di tutta la Toscana, fra cui quelli dell’Asl Sud Est e per le Scotte. L’investimento grazie ai fondi Pnrr. "Si tratta di investimenti per l’innovazione delle nostre strutture sanitarie" annuncia l’assessore Bezzini.