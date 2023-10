Acquedotto del Fiora. A Gaiole 150mila euro

A Gaiole in Chianti Acquedotto del Fiora ha dato il via a un importante investimento di oltre 150mila euro per il miglioramento dell’impianto Masseto, continuando così a sviluppare il piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica. "Riconosciamo l’importanza della risorsa idrica – spiega il sindaco Michele Pescini –. Nel nostro comune fortunatamente l’acqua non manca come in altre zone, ma è fondamentale garantire una costante manutenzione della rete idrica per ridurre perdite e inutili sprechi. L’investimento di AdF aggiunge un tassello importante per migliorare l’infrastruttura intervenendo sulle vasche di accumulo per un servizio idrico efficiente e sicuro".

"Il territorio che serviamo è circa un terzo della Toscana – commenta l’ad Piero Ferrari – caratterizzato da grandi distanze e bassa densità di popolazione. Questo investimento a favore di Gaiole in Chianti testimonia che l’impegno è costante lungo tutti gli oltre 10 mila chilometri di reti che gestiamo, tra acquedotto e fognatura, con particolare attenzione all’ambiente".