Acque Spa Via ai lavori Riduzione delle perdite

Al via in città importanti lavori sulla rete idrica per ridurre il numero delle perdite provocate dalla rottura delle tubature dell’acquedotto, un problema che si trascina da tempo. Per consentire gli interventi sulla rampa di lancio, realizzata da una ditta di Castiglione d’Orcia per conte del gestore idrico, Acque spa, ci sarà una piccola rivoluzione nella viabilità.

Da lunedì a venerdì 17 marzo, dalle 8 alle 18, non si potrà accedere in un un tratto di via Vittorio Veneto. Il 15 marzo, sempre dalle 8 alle 18, sarà chiusa via Gallurì, nel tratto tra via Pertini e piazza Amendola con l’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Pertini.

Il 15 e 16 marzo, sempre nella fascia oraria 8-18, la chiusura riguarderà un tratto di via Camaldo con obbligo di svolta a sinistra per chi proviene da via Cesare Battisti e procede verso via Bruschettini. Dal 2002 ad oggi nel comune di Poggibonsi Acque spa ha effettuato investimenti di milioni di euro per migliorare la rete idrica. Sono stati rifatti centinaia di metri di tubature.