Acque spa disseta la Montagnola. Investimento da 30 milioni di euro

di Marco Brogi

Rivoluzione nel sistema di approvigionamento idrico di buona parte della Valdelsa grazie a un mega investimento di Acque spa: oltre 30 milioni di euro per rifare 6.300 chilometri di tubature e realizzare nuovi serbatoi di acqua. Obiettivo degli interventi, effettuati o da effettuare soprattutto nella Montagnola senese, ridurre le perdite e garantire cospicue riserve di acqua in caso di siccità nei comuni di San Gimignano, Montaione, Gambassi Terme e Certaldo.

Il primo progetto, partito a marzo e già arrivato a metà strada, riguarda la rete che dalla sorgente e dai pozzi di Badia a Coneo (Colle Val d’Elsa) trasporta l’acqua verso il comune di San Gimignano. In particolare, è in corso la sostituzione della condotta idrica che dal disconnettore di Aiano arriva al deposito di Fosci e da qui a quello di Ponte ai Mattoni: 6.300 metri di nuove tubazioni, investimento complessivo da 6 milioni, 3 lotti di lavori. Il tutto senza dimenticare gli interventi previsti in futuro, come la costruzione della nuova centrale di potabilizzazione a Fosci (investimento intorno ai 10 milioni di euro), che consentirà un ulteriore miglioramento della qualità dell’acqua distribuita. Il secondo lotto (un milione di euro) è invece già terminato: sono stati messi in funzione 1.250 metri di nuove tubazioni, sempre con diametro maggiore di quelle dismesse, nel tratto che va dal deposito idrico diFosci fino alla località Ferribbie.

Quanto al terzo lotto (800mila euro), i lavori sono iniziati in questi giorni: consentiranno la sostituzione del tratto di acquedotto da Ferribbie alla centrale idrica di Ponte ai Mattoni, con la posa di un ulteriore chilometro di nuove condotte.

Il maxi progetto di Acque prevede nella Montagnola senese anche altri importanti interventi, tra cui, oltre alla nuova centrale di potabilizzazione a Fosci, spiccano i due lavori lotti "a monte e a valle" del sistema Aiano - Ponte ai Mattoni "Questi lavori, così come altri, partiranno nei prossimi anni – spiega il presidente di Acque, Giuseppe Sardu –. Nel frattempo, gli interventi già terminati e quelli in via di conclusione garantiranno la riduzione del volume d’acqua dispersa con l’eliminazione delle perdite, e il complessivo aumento della risorsa disponibile".

"Gli interventi messi in campo dal gestore – afferma il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci – vanno a beneficio della collettività e di interi territori, grazie a ingenti investimenti per ridurre le perdite e un uso più razionale ed efficiente della risorsa idrica".