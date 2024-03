Acquacalda, giunta in ascolto: "Dal primo aprile nei quartieri una pattuglia della Municipale"

Sicurezza stradale, sosta selvaggia in alcune zone, scarsa visibilità dei passaggi pedonali, mancanza di percorsi ciclabili, scarsa manutenzione dei marciapiedi e della vegetazione. Sono alcune delle segnalazioni avanzate dai cittadini nell’incontro ’La giunta in ascolto della città’ che si è tenuto all’Acquacalda, il terzo dopo quelli a San Miniato e Isola d’Arbia.

"Siamo qui per ascoltare critiche e suggerimenti, e vorremmo dare il maggior numero di risposte. Ciò che rimane in sospeso lo definiremo anche con incontri ad hoc nei vari assessorati", ha esordito l’assessore Enrico Tucci, chiedendo collaborazione ai cittadini nell’ottica di un confronto aperto e costante.

Come per le richieste sull’aumento della videosorveglianza: "La richiesta è sul tavolo dell’amministrazione – ha dichiarato l’assessore Giuseppe Giordano – e nella prossima giunta discuteremo una delibera per ottenere un cofinanziamento dal Governo e installare nuove telecamere nel territorio comunale. Ci sono già alcune telecamere posizionate sulla rotatoria di via Fiorentina, ma non arrivano a coprire tutto il parcheggio di via Napoli. Se otterremo le risorse, quella sarà una delle prime realizzazioni in programma".

Sul fronte della sicurezza, il comandante ad interim della Polizia municipale Alfredo Zanchi ha affermato che "dal primo aprile sarà istituita una pattuglia che si occuperà esclusivamente del controllo dei quartieri della città. L’intenzione è migliorare, per quanto possibile, la qualità della vita delle zone più periferiche. Soste, limiti di velocità e norme sulla circolazione saranno il focus di questa pattuglia che opererà al di fuori del centro". Tucci ha aggiunto che particolare attenzione sarà dedicata a via Colombini e strada del Petriccio e Belriguardo "dove appaiono presenti le maggiori criticità".

Sulla bretella di collegamento fra la rotatoria di Fontebecci e la strada fiume, il dirigente all’urbanistica Paolo Giuliani ha osservato: "Il lavoro di indagine sul sottosuolo è stato lungo e complicato, ma i lavori cominceranno nei prossimi giorni". Il sindaco Nicoletta Fabio ha osservato, sulla manutenzione dei parchi: "La quantità di aree verdi del territorio comunale è importante, per fortuna, ma questo fa sì che sia impossibile poter rispondere a tutte le richieste di manutenzione e poter agire tempestivamente su tutto". E l’assessore Barbara Magi ha affermato: "La mappatura dei parchi e degli interventi necessari è costante. Sarà nostra cura, quando possibile, sostituire i giochi per i bambini ed effettuare le manutenzioni più urgenti".