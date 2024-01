"Acqua, tariffe più alte Un ambito a bassa densità. Multiutility, è solo finanza"

"Il 55% dell’acqua che distribuiamo ai 55 Comuni soci viene dalle sorgenti dell’Amiata. L’energia geotermica si produce sull’Amiata, una delle discariche usate da Sei Toscana per i rifiuti è in Amiata. Aveva ragione padre Ernesto Balducci, la montagna è un’isola di terra. Gli altri vengono solo se hanno obiettivi, chi ci vive paga la difficoltà della montagna". Roberto Renai, presidente di Adf, un passato da consigliere comunale a Piancastagnaio, rivendica da amiatino il ruolo della montagna nella partita dei servizi. E invita a guardare alla prossima partita delle concessioni geotermiche per puntare a una maggiore autonomia energetica.

Come è passato da difensore dell’acqua pubblica a presidente di una società privata?

"Si giustifica con la fallibilità degli umani. I privati investono 50 euro ad abitante sui servizi idrici, i pubblici 8 euro. Ricordo la battuta sull’Acquedotto pugliese, che dava più da mangiare che da bere".

Che rapporto ha con Acea, socio al 40%?

"Tutti gli strumenti di controllo sono in mano ai sindaci e ai Comuni, le tariffe dell’acqua sono fissate da Arera con Autorità Idrica Toscana, le reti sono proprietà pubblica, i dividendi tornano ai cittadini. L’equilibrio può reggere".

Tariffe e investimenti sono speculari...

"Nel 2022 Adf ha investito 43,6 milioni, nel 2023 siamo a 49 milioni, 125 euro per abitante. Soldi che vengono usati per tante azioni, dalle reti intelligenti alle manutenzioni. Le tariffe sono decise dalle Autorità, Adf sconta il fatto che serviamo un’area con bassa densità di abitanti. Per questo Siena e Grosseto sono ai primi posti per le tariffe dell’acqua".

Quando scadono le concessioni Adf?

"C’è stata l’intuizione dei soci pubblici, per avere investimenti da 250 milioni hanno prolungato la concessione dei servizi fino al 2031".

Cosa pensa della multiutility?

"Si sta pensando più alla finanza che a migliorare i servizi. Un punto di partenza sbagliato".

P.D.B.