Siccità, Siena vara ordinanza anti-spreco acqua

Siena, 23 giugno 2022 - Per tutelare le riserve idropotabili per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche e non solo, come richiesto anche dall'Autorità Idrica Toscana, con un'ordinanza del Comune di Siena viene fatto divieto assoluto, sul territorio comunale, di utilizzare l'acqua potabile, proveniente dagli acquedotti urbani e rurali, per scopi diversi da quelli igienico-domestici, fino al prossimo 31 agosto, salvo eventuali proroghe.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro.