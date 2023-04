Accuse e veleni a tutto campo La sfida elettorale si infiamma

di Orlando Pacchiani

Strana sensazione, quella del confronto tra gli otto candidati all’Ance, l’associazione costrutti di Confindustria Toscana sud. Qui gli otto sfidanti non si mordono, nonostante ne abbiano la possibilità, perché il moderatore Alessandro Rossi, direttore de L’Espresso, escogita un’estrazione per consentire ai candidati di farsi domande due a due. "Abbiamo la formula per il governo delle larghe intese", commenta infatti lui alla fine. In realtà i motivi di attrito non mancano, anche se volano sottotraccia. In contemporanea con il dibattito, Pacciani per esempio fa uscire un comunicato in cui accusa il centrodestra per le nomine al Monte e la non considerazione dei senesi: "La candidata Fabio cosa risponde? Dovrebbe, per una volta, uscire dall’astrattezza dei suoi ragionamenti e dalle sue posizioni inconsistenti e inconcludenti". Bordata di cui nel dibattito non c’è traccia.

Così come continuano ad aleggiare, nonostante l’esistenza di un verbale e le dichiarazioni pubbliche del presidente della Biblioteca Raffaele Ascheri che sembrerebbero sgombrare il campo da ogni dubbio, le voci sulla presunta ineleggibilità di Nicoletta Fabio per i tempi delle sue dimissioni dagli Intronati. Anche di questo nessuna traccia nel confronto di ieri.

Si è invece parlato di nuovo della vicenda massoneria, per una domanda di Rossi a Montomoli: "È la miglior domanda che mi potesse fare – ha esordito lui –, io amo la vita associativa in tutte le sue forme e non credo sia un problema. Fossi sindaco risponderei solo ai senesi. Ma non porto rancore a chi mi ha attaccato per questa vicenda".

L’unico momento più vibrante è stato sulla domanda di Rossi a Ferretti sulle responsabilità del Pd nella vicenda Mps. Lei ha ribadito decisa, quello che poi più tardi ha detto alla presentazione della lista del partito: "Le colpe erano anche di altri che c’erano ma hanno fatto finta di non esserci mai stati".

Pacciani ha ricordato invece che "il potere in questa città è stato troppo arrogante e poco espressione della città. Il Pd era partito di maggioranza, avrà avuto le sue colpe...". E Ferretti, di rimando: "Ma nelle tue liste hai parecchi esponenti ex Pd...".

Per il resto si è parlato di progetti per la città, idee sull’uso delle fonti rinnovabili di energia, di qualche proposta sul turismo e sulla cultura (in particolare sul Santa Maria della Scala). Ma chi si aspettava scintille o profonde divergenze di programma, come accaduto in altre occasioni ha dovuto aspettare soprattutto il dibattito a distanza.