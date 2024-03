Accordo con il Parlamento latinoamericano

Fimato l’accordo di cooperazione tra l’Osservatorio Internazionale di Diplomazia Culturale con sede a Siena e il Parlamento Latinoamericano e dei Caraibi che rappresenta i ventiré Stati del Continente (Parlatino). L’accordo è stato firmato dal presidente del Parlatino, Rolando González Patricio, e dal presidente onorario dell’Osservatorio, l’avvocato Alberto Botarelli, di fronte alle Commissioni riunite dello stesso Parlamento nella sua sede centrale di Panama City. Successivamente alla firma, Botarelli ha portato i saluti della presidente dell’Osservatorio, l’avvocato Monica Barbafiera, al Parlamento Latinoamericano ed ha illustrato alle Commissioni riunite gli scopi principali della futura collaborazione tra le due istituzioni. Presentando ed esponendo sulla nostra Università, Botarelli ha rimarcato l’importanza della collaborazione con quelle latinoamericane per progetti scientifici di mutuo scambio raccogliendo da vari deputati grande interesse e ricevendo proposte specifiche che verranno presentate quanto prima al Rettore Di Pietra. Ha poi proposto di istituzionalizzare alcuni progetti che rappresentino Siena e il suo territorio per poter iniziare da subito collaborazioni fattive: tra questi ha raccolto un grande interesse Siena Awards, il concorso fotografico che ha raggiunto ormai dimensione mondiale, oltre ad alcuni progetti di scambio culturale dedicati ad artisti che l’Osservatorio sta già promuovendo in altre regioni del mondo come la CIna. Il presidente del Parlamento Latinoamericano si è detto favorevole a ricevere nella stessa sede del Parlamento l’esposizione del prossimo Siena Awards e a promuoverla in forma istituzionale negli Stati latinoamericani ove questo sarà possibile. Quindi l’invito formale rivolto al presidente affinché venga a Siena in autunno. "Voglio rappresentare il mio personale orgoglio, unitamente a quello di tutti i consiglieri, per aver raggiunto in poco tempo un risultato molto importante per la nostra associazione quale la firma dell’accordo di cooperazione internazionale con il Parlamento Latinoamericano e dei Caraibi. Sono certa che questo – ha detto la presidente dell’Osservatorio Barbafiera – si rivelerà un prezioso passo anche per Siena verso una sempre maggiore apertura sul piano internazionale che certamente si merita".