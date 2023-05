Accordo con il Demanio Il rifugio antiaereo diventa una ciclostazione

E’ fatta: l’assessore al Turismo Stefania Fattorini ha firmato l’intesa con il Demanio, per trasformare il gigantesco rifugio antiaereo in una ciclostazione. "Ci ho lavorato per un anno – spiega Fattorini –: l’idea è trasformare parte del rifugio che collega piazza Matteotti a via Montanini (l’ingresso è all’imboccatura dello stadio) in una ciclostazione a servizio degli hotel, in modo da promuovere il turismo in bicicletta a Siena".

In pratica, i cicloturisti che decisono di dormire in città, possono parcheggiare la bicicletta nella ciclostazione, depositandovi scarpe, caschetto e tutta l’attrezzatura. Lo stesso servizio sarà disponibile anche per chi arriva a Siena sulle due ruote e vuole visitare il centro storico, lasciando la bicicletta in un luogo custodito. La ciclostazione dovrebbe entrare in funzione nel giro di un mese e vuole essere un servizio in più per i visitatori: il contratto con il Demanio avrà durata sei anni, rinnovabili al canone mensile di 2mila euro. Ancora da individuare se la ciclostazione verrà gestita direttamente dal Comune o se sarà in house, in ogni caso il progetto rientra in un piano di riqualificazione globale dell’area di San Domenico: "La prossima settimana ci sarà l’inaugurazione del punto turistico che ormai è stato completato, mentre i servizi pubblici sono stati risistemati nelle settimane passate – spiega Fattorini –. L’obiettivo è creare a San Domenico un punto di accoglienza perfetto".

Firmata anche la convenzione per costituire con i privati una società del terzo settore finalizzata allo sviluppo della Via Lauretana e delle Strade di Siena dal punto di vista del cicloturismo e del turismo equestre. Il Comune sta collaborando inoltre con il Centro ippico di Siena ’Il Cannuccio’ e l’associazione Hamasa Khatib Endurance per la promozione dellla Siena-Follonica, in accordo con altri dieci comuni.

C.B.