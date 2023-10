Accordi tra fantini: la carriera del 2 luglio 1736

Ma siamo nel 2023 o nel settecento inoltrato? Per la carriera del 2 luglio 1736 i senesi cominciano a sospettare che i fantini potevano fare accordi all’insapute delle stesse Contrade. Si legge che "vi erano stati messi in atto attesi raggiri di alcuni fantini", per una corsa che vide la vittoria del Bruco con il fantino Cerrino. Sfogliando anche le attente pagine del Comucci troviamo scritto che "tali accordi di carattere possiamo dire esclusivamente personale, in quanto chè le Contrade ne rimanevano estranee, non tolsero la gara alla corsa, ma apportarono ad un esito finale talora un poco diverso da quello se la corsa si fosse potuta svolgere naturalmente". Insomma, i fantini avevano fatto come un monte economico e avevano poi stabilito chi fosse più conveniente far vincere. Certo, ci saranno state come sempre delle voci fuori dal coro che avrebbero potuto rendere il tutto vano, ma è evidente che i fantini cominciarono a comprendere non solo le regole del palio, ma interpretare a modo loro le aspettative dei contradaioli. A differenza di oggi, vincere non era poi così necessario anche agli stessi protagonisti e avere un compenso era più che sufficiente. Ecco perché questa corsa è da sottolineare, oltre alla vittoria del Bruco.

Massimo Biliorsi